Cuba acusa a EE. UU. de "ambiciones de dominación" sobre la isla y rechaza "toda amenaza"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este viernes a Estados Unidos de "ambiciones de dominación" sobre la isla, en medio de la escalada de tensiones que ha colocado a las relaciones entre Washington y La Habana en uno de sus peores momentos en décadas.

"El gobierno de EE. UU. deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba", afirmó el mandatario insular en la red social X.

Díaz-Canel subrayó que "es bueno recordar que los cubanos alcanzamos desde el 1o de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, también rechazó en las redes sociales "toda amenaza sobre ambiciones de EE. UU." hacia Cuba.

En su mensaje, Rodríguez dijo que en las costas cubanas "hay bellas playas", pero advirtió que en ellas también se encuentra el "diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación".

Declaraciones de Trump

En Cuba se le llama "diente de perro" a las rocas cársticas afiladas que abundan en las costas de la isla.

Ambos pronunciamientos han tenido lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que los buques de EE. UU. "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa", comentó Trump durante un mitin celebrado en Fort Myers (Florida) de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre en EE. UU.

Contexto político

El mandatario estadounidense dijo además que tras enviar a la Armada a Cuba los representantes del gobierno de la isla "levantarán las manos" y que luego irá el secretario de Estado Marco Rubio "a cerrar el acuerdo" y "él lo resolverá".

Las declaraciones de Trump se enmarcan en plena campaña electoral en Florida, donde las autoridades anunciaron el lunes una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización estadounidense Hermanos al Rescate, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.

Además, tienen como contexto el clima de elevada confrontación política en las relaciones entre Washington y La Habana, que se ha intensificado desde enero, cuando EE. UU. impuso un cerco petrolero a la isla.

A ello Washington ha sumado progresivamente una serie de medidas de "máxima presión" contra sectores vitales de la economía y empresas que negocian con La Habana, en busca de un cambio político en el país caribeño.