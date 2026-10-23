Marco Rubio llama a "una colaboración discreta con la CIA" para generar cambio en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ( AFP )

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó este viernes a aquellos que quieran impulsar un cambio de Gobierno en Cuba a embarcarse en "una colaboración discreta con la CIA".

El mensaje fue publicado en X por Rubio, de origen cubano, poco después de que el presidente, Donald Trump, asegurara que, una vez concluida la guerra contra Irán, la Armada estadounidense navegará hasta la isla y que será el propio secretario de Estado el que, por último, solvente la situación en Cuba.

"Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", reza el breve mensaje de Rubio en X.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha elevado la presión sobre La Habana, con sanciones sobre empresas que Washington vincula al Gobierno de la isla o sobre el propio presidente, Miguel Díaz-Canel y sus allegados, además de activar un cerco para impedir que Cuba importar combustible tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el principal benefactor de Cuba en materia energética.

Presión de Trump sobre Cuba

Se considera a Rubio, hijo de cubanos, como uno de los principales arquitectos de todo este engranaje.

Trump dijo hoy durante un mitin en Florida, de donde es oriundo Rubio y donde se concentra la mayor comunidad cubano-estadounidense del país, que, tras enviar a la Armada a Cuba los representantes del Gobierno de la isla "levantarán las manos" y que luego enviará ahí "a Marco Rubio a cerrar el acuerdo".

El mandatario sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos puede "simplemente poner" a Rubio en Cuba y que "él lo resolverá".