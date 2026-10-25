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Trump cuestiona la victoria de Lula y dice que se usó el "manual de Joe Biden"

Afirma que los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen, sin presentar pruebas de irregularidades

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    Trump cuestiona la victoria de Lula y dice que se usó el manual de Joe Biden
    El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negó a reconocer.

    "Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump, sin aportar pruebas de irregularidades.

    Resultados oficiales

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    • Lula ganó la segunda vuelta con el 51.74 % de los votos, frente al 48.26 % de Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 97.69 % de las urnas escrutadas.
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