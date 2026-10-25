Trump aún no se pronuncia sobre la derrota de su aliado Flávio Bolsonaro

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado aún públicamente sobre la derrota del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, cercano a su Gobierno, frente al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de este domingo.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51.78 % de los votos, frente al 48.22 % de Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99.98 % de las urnas escrutadas.

Antes de conocerse el resultado, en la mañana de hoy, Trump afirmó que seguía las elecciones brasileñas, aunque evitó respaldar públicamente a alguno de los candidatos.

"Estamos siguiendo la situación", respondió a reporteros en Washington al ser preguntado por la contienda.

Reacciones políticas

Trump había celebrado como una "victoria muy, muy grande" el resultado de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el pasado 4 de octubre.

El republicano recibió al senador en la Casa Blanca en mayo, junto a su hermano Eduardo, y ha defendido reiteradamente a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple arresto domiciliario y cuyo proceso judicial Trump ha calificado de "caza de brujas".

Relaciones bilaterales

Por parte del otro lado del espectro político en EE. UU., el senador independiente estadounidense Bernie Sanders felicitó a Lula por su victoria, que calificó de "extraordinaria".

"Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia, y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años", escribió Sanders en la plataforma X.

Las relaciones entre Washington y Brasilia han estado marcadas por tensiones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

El mandatario estadounidense impuso aranceles a productos brasileños y su Gobierno sancionó a autoridades judiciales del país por el proceso contra el expresidente Bolsonaro, medidas que Lula denunció como una injerencia en los asuntos internos de Brasil.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2.2 millones de votos.