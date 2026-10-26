Trump cree que hubo un fraude en la victoria electoral de Lula en Brasil

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One, rumbo a Port Huron, Michigan, en Washington D. C., EE. UU., el 25 de octubre de 2026. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes que las elecciones de Brasil, en las que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro, fueron "fraudulentas", aunque aseguró mantener una buena relación con el mandatario brasileño.

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas", declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar a Misisipi, donde tiene previsto celebrar un mitin electoral.

"Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", agregó el mandatario, quien en 2020 denunció sin pruebas haber sufrido un fraude electoral contra Joe Biden.

Preguntado sobre si espera hacer algo al respecto, Trump respondió "Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos, Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala".

Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre.

Resultados electorales

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la "anulación" de los comicios por la polémica decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender el horario de votación dos horas, hasta las 19.00 hora local,

El presidente brasileño ganó la segunda vuelta electoral con un 52 % de los sufragios, frente al 48 % que obtuvo el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

Consecuencias políticas

En números absolutos, la diferencia entre ambos fue de 4,4 millones de votos. Lula sumó 64,2 millones de papeletas contra las 59,8 millones de su adversario.

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha alineados con su agenda.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Lula e impuso el año pasado elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del republicano durante su primer mandato, que fue condenado por intentar dar un golpe de Estado.