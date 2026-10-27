Estados Unidos expedirá visados a Flávio Bolsonaro tras su salida de Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador brasileño Flávio Bolsonaro. Washington anunció que expedirá visados al político y a su familia. ( EFE )

La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes que permitirá la entrada a Estados Unidos del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia, después de que el excandidato presidencial abandonara Brasil tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Decisión de Estados Unidos

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto funcionario de la Administración estadounidense, bajo condición de anonimato.

La decisión se produce después de que Bolsonaro incumpliera una orden del magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que le concedió 24 horas para entregar sus pasaportes ante una investigación por su presunta implicación en una trama de lavado de dinero vinculada a plataformas de apuestas digitales.

Tras el incumplimiento, las autoridades brasileñas anularon la vigencia de sus documentos de viaje, incluido el pasaporte diplomático que posee por su condición de senador.

El político también dispone de nacionalidad italiana.

Bolsonaro había asegurado que no abandonaría Brasil

Antes de salir del país, Bolsonaro había declarado que permanecería en territorio brasileño para ejercer la oposición al presidente Lula y defenderse de las acusaciones judiciales.

Reacciones y consecuencias

"Nunca he pensado en salir del país; entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta farsa, que es un claro intento de intimidarme", manifestó el senador después de conocer la disposición judicial.

Según informaciones publicadas por el diario brasileño Folha de S. Paulo, personas próximas a la familia Bolsonaro señalaron que el Gobierno de Trump podría concederle asilo político.

Sin embargo, Washington únicamente ha confirmado la expedición de visados, sin anunciar formalmente una concesión de asilo.

La salida del senador abre un nuevo escenario en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, mientras las autoridades judiciales brasileñas mantienen abierta la investigación sobre las presuntas irregularidades financieras.