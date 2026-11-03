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Los demócratas arrebatan a los republicanos el escaño del Senado por Carolina del Norte

El candidato demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano

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    Los demócratas arrebatan a los republicanos el escaño del Senado por Carolina del Norte
    03/11/2026.- Personas esperan resultados electorales este martes, en las afueras del Centro Long para las Artes Escénicas en Austin (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez. (EFE)

    Los demócratas arrebataron este martes a los republicanos el escaño de Carolina del Norte en el Senado, una victoria que las encuestas daban por descontada, según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN.

    El candidato demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.

    Aunque el Partido Republicano ya había dado por perdido el escaño días antes de los comicios, la contienda estuvo muy disputada durante buena parte de la campaña.

    Se trata del primer escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en esta noche electoral de los comicios de medio mandato.

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    Para conquistar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan además arrebatar a los republicanos al menos cuatro de los seis estados en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

    También deben conservar su escaño por Míchigan, donde las encuestas apuntan a una contienda ajustada.

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