Los demócratas retienen sus bastiones del este como Virginia, Massachusetts y Nueva Jersey

AUSTIN (ESTADOS UNIDOS), 03/11/2026.- Un hombre prepara la tarima donde el aspirante demócrata al Senado por Texas James Talarico ofrecerá un discurso este martes, en el Centro Long para las Artes Escénicas, en Austin (Estados Unidos). Los centros de votación en 25 estados del sur, este y medio oeste de Estados Unidos han cerrado y han comenzado a ejecutar los recuentos para las elecciones de medio mandato que se celebran hoy y en la que demócratas y republicanos se disputan el control del Congreso. EFE/ Carlos Ramírez. ( EFE )

Los demócratas retuvieron este martes, en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.

Todos esos estados se presentaban como victorias claras para los demócratas, según las encuestas.

Antes, los medios habían proyectado una primera victoria clave: la del senador demócrata Jon Ossoff en Georgia, un resultado esencial para aspirar a la mayoría en la Cámara Alta, actualmente en manos de los republicanos.

Los demócratas necesitan arrebatar a los republicanos al menos cuatro de los seis estados en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine Ohio y Texas.