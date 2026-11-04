El Kremlin confirma reunión de la defensora del pueblo ruso con Melania Trump

La comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantratova, habla durante una rueda de prensa celebrada tras una misión humanitaria a la ciudad de Oleshky, en Moscú, Rusia, el 2 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY )

El Kremlin confirmó hoy que la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, se reunirá en la Casa Blanca con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

"Esperamos que participe (el emisario del Kremlin) Kiril Dmítriev. Pero la importante es Yana Lantrátova", aseguró a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

No obstante, señaló que en estos momentos hay problemas con los visados y aseguró que "si toda esa logísitca se resuelve, estarán Yana Lantrátova y Kiril Dmitriev".

Celebración tregua humanitaria de Oleshki

La primera dama de EE.UU. convocó para el próximo jueves un acto en la Casa Blanca con "representantes de Rusia y de Ucrania" para celebrar el éxito de la tregua humanitaria de Oleshki.

Dmitró Lubinets, el defensor del pueblo ucraniano, ha anunciado este miércoles que está de camino a Washington para participar en la ceremonia.

Del lado ruso se espera que asista Lantrátova, que representó a Moscú durante la negociación y la aplicación de la tregua.

Peskov negó que de momento "hayan planes" de conversación telefónica entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, tras las elecciones al Congreso estadounidense y de cara a las negociaciones de paz en Abu Dabi previstas para la próxima semana.

Además, señaló que estas negociaciones "no están vinculadas en modo alguno" a las recientes elecciones, en las que el Partido Demócrata tomó el control de ambas cámaras del Legislativo estadounidense.