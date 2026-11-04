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Trump dice que él no estaba en la papeleta y de haberlo estado habrían "arrasado"

Durante toda la campaña el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura

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    Trump dice que él no estaba en la papeleta y de haberlo estado habrían arrasado
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto. (ARCHIVO/EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y dijo que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese "arrasado", según escribió en una publicación de Truth Social.

    • Durante toda la campaña el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.

    Los demócratas han arrebatado la Cámara de Representantes a los republicanos, según las proyecciones de los principales medios de comunicación, y avanzan en la carrera al Senado con una sorpresiva victoria en Carolina del Sur, donde esperaban ganar.

    Campaña

    El presidente había acudido en dos ocasiones durante la recta final de la campaña a Carolina del Sur para apoyar a la candidata Darline Graham, la hermana del fallecido senador Lindsey Graham.

    Una encuesta a pie de urna realizada este martes por la cadena NBC muestra que el 43 % de los votantes ven en los comicios una oportunidad para expresar su oposición contra el presidente quien obtuvo en este estudio una desaprobación del 62 %. 

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