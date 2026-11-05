Dos astronautas inician una caminata para instalar el último panel solar de la EEI

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico. ( EFE/JAMES BLAIR/BILL STAFFORD/NASA )

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron este jueves una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el octavo y último de sus nuevos paneles solares, con el que culminará la ampliación de su sistema eléctrico.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 08:45 EST (Eastern Standard Time, 13:45 GMT) y los trabajos durarán unas siete horas, según la NASA.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentarán hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios.

Impacto en la EEI

Esa electricidad adicional permitirá mantener las operaciones críticas de la EEI hasta su retirada y desorbitación controlada, programada para 2030, cuando está previsto que concluya su vida operativa.

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Ambos astronautas repetirán en gran parte las tareas de su caminata del 29 de octubre, en la que colocaron el séptimo panel, pero esta vez en el lado opuesto de la estructura principal de la estación.

Menon, astronauta de la NASA, trabajará subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel hasta Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y entre los dos lo trasladarán al punto de instalación para terminar el montaje.

Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudarán a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejarán el brazo robótico.

Para Menon es la quinta caminata espacial y para Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13, la segunda.

Esta caminata es la número 286 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación y la 101 del programa estadounidense, de acuerdo con el recuento de la NASA. EFE