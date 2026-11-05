Los líderes de los veintidós países de la comunidad iberoamericana llegaron este jueves a la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, donde se celebrará la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, fue el primero en llegar a la galería, un museo español que reúne obras de arte atesoradas por los sucesivos monarcas españoles, para dar la bienvenida a los líderes iberoamericanos tras un primer saludo por parte del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Una cumbre llena de retos

Después llegó el secretario general de la ONU, António Guterres, y a continuación se sucedieron cancilleres y jefes de Estado y de Gobierno como el argentino, Javier Milei, que llegó poco antes de las 9:00 hora local (8:00 GMT) a la galería en su primer viaje oficial a España, país que ha visitado en siete ocasiones desde que llegó a la Casa Rosada.

Antes que Milei saludaron a Albares y a Allamand el presidente de Honduras, Nasry Asfura; la de Costa Rica, Laura Fernández, o el de Guatemala, Bernardo Arévalo.

República Dominicana está presente con su presidente, Luis Abinader.

También llegaron el rey de España, Felipe VI, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Los líderes congregados en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana abordarán los retos que afronta esta comunidad, como los desastres naturales, la evolución de la inteligencia artificial (IA) o una mayor cooperación entre sus miembros, con posiciones ideológicas muchas veces contrapuestas.

La cumbre se inauguró en la noche del miércoles en el Teatro Real de Madrid, un coliseo dedicado a la ópera, y los reyes de España ofrecieron tras ello una cena de bienvenida a las delegaciones asistentes a la cumbre en el cercano Palacio Real, ubicado cerca también de la Galería de Colecciones Reales.