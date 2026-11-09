Encargado de inmigración de EE. UU., dispuesto a trabajar en una reforma con el Congreso

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus en inglés), Markwayne Mullin, indicó este lunes que el Gobierno está dispuesto a trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria.

Mullin, quien dirige la cartera encargada de los asuntos migratorios en EE.UU., dijo que, aunque no está dispuesto a dar "amnistía" a los más de 15 millones de migrantes indocumentados que viven en EE.UU., está dispuesto a "hablar" sobre otras vías.

Específicamente, Mullin mencionó un estatus legal permanente para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegado en la Infancia (DACA, en inglés), que llegaron a EE.UU., junto con sus familias, de manera irregular, cuando eran menores de edad.

"Si queremos una reforma migratoria en la que podamos examinar el DACA y encontrar la manera de que estas personas se conviertan quizá en ciudadanos permanentes legales o algo así, eso le corresponderá hacerlo al Congreso. Estaré abierto a hablar de cualquier cosa", dijo Mullin, en declaraciones a reporteros en Maryland, recogidas por medios estadounidenses.

Posición de Trump

El funcionario, a su vez, señaló que el presidente Donald Trump Trump le ha instado para trabajar con los demócratas sobre este asunto: "Me ha dicho: empecemos a trabajar con ellos y reunámonos al algún punto".

Las declaraciones de Mullin llegan un día después de que Trump, en una entrevista con la cadena CBS, dijera que le encantaría colaborar con la oposición en migración.

El mandatario reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura", pero defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos. El mandatario no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso.

Impacto político

"Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo realmente viable", manifestó.

La política migratoria de Trump pesó en la derrota republicana en las elecciones de medio mandato: el 57 % de los votantes cree que sus medidas han ido demasiado lejos, según una encuesta de NBC.

Sin embargo, pese a estas declaraciones públicas de Trump y Mullin, el presidente nombró el pasado viernes como jefe de gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.