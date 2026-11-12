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Trump afirma que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de concluir su mandato

Trump considera la posibilidad de una intervención militar en Cuba, mientras su administración intensifica la presión sobre la isla

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    Trump afirma que quiere dejar resuelto lo de Cuba antes de concluir su mandato
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en 2029, en alusión a las presiones de Washington para impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

    En una entrevista telefónica con la cadena Salem News Channel, el mandatario señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, está a cargo del asunto.

    • "Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo", expresó Trump.

    El mandatario añadió que Cuba es "esencialmente un lugar o un país fallido" y afirmó que él cuenta con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en Florida.

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    Preguntado por la posibilidad de una intervención militar en la isla, respondió que "lo consideraría".

    Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, la Administración de Trump ha intensificado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero y amenazas de "tomar" la isla.

    Aunque ambos gobiernos han mantenido contactos discretos, el diálogo no ha dado resultados concretos y La Habana ha advertido de que "el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte".

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