Un misionero de Florida es acusado en EE. UU. de abusar sexualmente de menores en Haití

El misionero estadounidense Thomas Osbeck enfrenta en Florida cargos por cometer e intentar cometer delitos sexuales contra menores en Haití, país al que viajaba regularmente desde hace tres décadas, informó este jueves la Fiscalía de Estados Unidos.

Osbeck, de setenta años y fundador de las organizaciones Jesus in Haiti Ministries y posteriormente Ignite Your Faith Ministries, acogía a menores vulnerables de distintas partes del país caribeño a través de esas entidades, detallan los documentos judiciales.

Los cargos se basan en el abuso sexual de un niño haitiano entre 2004 y 2008, cuando tenía entre ocho y doce años, y en el intento de cometer un acto sexual remunerado con otro menor entre 2019 y 2020.

El acusado fue detenido en Haití a finales de septiembre pasado, tras una investigación de las autoridades de ese país, y entregado a Estados Unidos el 14 de octubre.

Agentes federales lo arrestaron al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami, ciudad donde permanece bajo custodia.

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Investigación del FBI

El FBI de Miami considera que Osbeck pudo haber victimizado a otros menores en Haití, un país caribeño que atraviesa una profunda crisis política, económica y de seguridad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que agravó la inestabilidad institucional y permitió la expansión de las bandas armadas.

Solo entre julio y septiembre de este año al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití a causa de la violencia que sufre el país, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado en la víspera.