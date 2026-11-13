EE. UU. designa como terroristas a las bandas guatemaltecas Lorenzanas, Huistas y Los Mendoza

Marco Rubio, jefe de la diplomacia de EE. UU. ( EFE )

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó este viernes a las bandas criminales de Guatemala Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por los vínculos que considera mantienen con carteles mexicanos del narcotráfico.

El Departamento de Estado designó en concreto a Los Lorenzanas, a los que describe -en un comunicado- como "uno de los clanes traficantes de droga más poderosos de Guatemala", como organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés) y también como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

La designación SDGT bloquea los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo excepciones, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.

"Los Lorenzanas son responsables de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares en Guatemala", explica el texto.

Ambas designaciones quedaron recogidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

Las otras bandas

A su vez, el propio Departamento del Tesoro designó a Los Huistas y Los Mendoza como SDGT, por proporcionar apoyo material a carteles mexicanos.

La OFAC identifica vínculos de Los Huistas con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y de Los Mendoza con el de Sinaloa.

Los Huistas ya figuraban en la lista de sancionados por narcotráfico, mientras que Los Mendoza fueron incorporados este viernes tanto bajo esa categoría como bajo la de terrorismo.