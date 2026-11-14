Elon Musk, accionistas y empleados de Nvidia impulsan petición para restituir a Huang

El magnate Elon Musk, otros accionistas de Nvidia y miles de empleados del fabricante de chips han impulsado una petición para que la junta directiva de la empresa restituya a Jensen Huang, con más de 120,000 firmas a fecha de este sábado.

La petición en línea insta a la junta directiva a "recuperar a Jensen" tras su reciente dimisión, vinculada al escándalo por el supuesto espionaje chino. Además, expresa preocupación por que el fundador y quien ha sido director ejecutivo de Nvidia durante los últimos 33 años "haya sido forzado a salir sin el debido proceso".

La lista de firmantes está encabezada por socios como Musk, el director ejecutivo de SpaceX y Tesla, que ha expresado en redes sociales su apoyo a Huang y aseguró que "sería un honor" contratarlo, así como los ejecutivos de tecnológicas Replit, Epic Games o Y Combinator.

La campaña, que afirma ser independiente y ofrece al firmante identificarse voluntariamente, dice haber recabado el apoyo de unos 6,200 trabajadores actuales de Nvidia, 66,000 accionistas y 47,000 simpatizantes.

"Escribimos con gratitud por Jensen Huang y con un claro reclamo a la junta: recuperen a Jensen mientras una investigación independiente establece los hechos, a menos y hasta que puedan proveer pruebas fehacientes de que su salida es el mayor beneficio para Nvidia", indica.

El grupo señala que no hay "evidencia de que la mujer en el centro de su controversia fuera una espía", alega que solamente la "sospecha de asociación" no es suficiente base para el fin de su liderazgo, reivindica más transparencia sobre la investigación y critica la "justicia popular".

Dimisión y causas

Huang, de 63 años, dimitió el jueves, cuatro días después de admitir una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria señalada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china, y accedió a testificar ante el Congreso sobre el asunto.

Nvidia, principal empresa de inteligencia artificial (IA), ha encargado una investigación independiente sobre la relación de su líder con la presunta espía y nombrado como líder interina a la actual directora financiera de la empresa, Colette Kress, que mantendrá su puesto.