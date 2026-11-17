Apple atribuyó este martes a una actualización interna las interrupciones que afectaron a varios de sus servicios -entre ellos su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones App Store- y aseguró que gran parte de sus sistemas ya está volviendo a operar con normalidad.

"Muchos de nuestros sistemas ya vuelven a funcionar tras las interrupciones que provocó esta mañana una actualización interna. Estamos trabajando para restablecer cuanto antes los sistemas restantes", señaló la compañía tecnológica -en un comunicado-.

Así mismo, fuentes conocedoras de la incidencia descartaron a EFE que los fallos registrados en las plataformas de la empresa respondan a un ciberataque.

El portal especializado DownDetector incluyó a la empresa entre las que sufrieron interrupciones

La página de asistencia de la compañía había informado previamente de que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 11:45 hora local (16:45 GMT). A esa misma hora, la firma reportó que los usuarios experimentaban dificultades con sus cuentas y el inicio de sesión en iCloud.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de fallos en todo el mundo, contabilizó más de 2,300 informes de incidencias de usuarios de Apple Pay y una cifra similar en Apple Support, el portal de asistencia técnica.

DownDetector también registró alrededor de setecientos reportes relacionados con Apple Store y Apple Music. Minutos más tarde, a las 12:50 hora local (17:50 GMT), se alcanzó un pico de quejas entre los usuarios de iCloud, con unas 1,800 notificaciones de error.

Los problemas en el gigante tecnológico se produjeron un día después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase, el mayor del país, sufriera un fallo en sus servicios que atribuyó a un "error de software".

El fallo técnico de JPMorgan, en el que la entidad financiera también descartó un ciberataque, afectó igualmente las operaciones de otros grandes bancos estadounidenses como Bank of America, Wells Fargo y US Bank, entre otros.

Días antes, el transporte aéreo en Estados Unidos se vio paralizado por otro fallo técnico que dejó en tierra a más de 12,000 vuelos y provocó más de 10,000 cancelaciones entre el viernes y el sábado, un incidente que las autoridades atribuyeron a la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

Por su parte, Microsoft también registró la semana pasada un apagón en sus servicios de Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook.