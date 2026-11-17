Una persona camina frente al letrero con el logotipo de NVIDIA ubicado en el exterior de la sede de la corporación en Taipéi, Taiwán, el 12 de noviembre de 2026. ( ARCHIVO/EFE )

Nvidia divulgó este martes que busca a un nuevo director ejecutivo (CEO) que sea "adecuado" dentro y fuera de la empresa, y reconoció que los empleados tienen "opiniones diversas" sobre la transición tras la reciente dimisión de Jensen Huang.

"Vamos a considerar tanto a candidatos internos como externos", dijo el presidente de la junta directiva, Harvey Jones, en la conferencia de resultados, tras señalar previamente que la empresa ha contratado a una firma para la búsqueda de un líder "permanente".

Jones dijo que las "tecnologías avanzadas de silicio y las dinámicas de seguridad nacional están provocando grandes cambios en nuestro mercado", por lo que el "nuevo consejero delegado tendrá que navegar por esas aguas con mucho cuidado".

Búsqueda exhaustiva de persona adecuada

"La búsqueda será exhaustiva y queremos que el director ejecutivo permanente asuma el cargo lo antes posible, pero no apresuraremos su nombramiento sin haber encontrado exactamente a la persona adecuada", apostilló.

Por su parte, la directora ejecutiva interina, Colette Kress, dijo que durante la transición los empleados son la prioridad y reconoció que tienen "opiniones diversas", en una mención velada a Huang, pero dijo que el liderazgo de la firma cree que están "comprometidos" con Nvidia.

"Es momento de pensar en nuestros líderes y en lo importante que es su papel en toda esta organización. Nuestros líderes han dado un paso al frente con enorme firmeza durante la última semana para respaldar tanto lo que estamos haciendo aquí, en la presentación de resultados, como a todos nuestros empleados en todo el mundo", explicó Kress.

En ese sentido, celebró que Nvidia tiene a los "mejores tecnólogos del planeta, con una hoja de ruta de varios años de primer nivel mundial", que han estado trabajando coordinadamente, y que desde "el punto de vista del negocio, todo sigue su curso habitual".