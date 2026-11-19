El presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump a su llegada a la reunión trilateral en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la Residencia Estatal Qilin Shanzhuang en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/VYACHESLAV )

Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, anunciaron un acuerdo para incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos, según una declaración conjunta publicada tras su histórico encuentro trilateral este jueves en Shenzhen (sureste de China).

Los mandatarios destacaron la importancia de garantizar "un flujo estable de energía" ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.

Se comprometen a "reformar" la ONU

Trump, Jinping, y Putin, aseguraron, además, que comparten el compromiso de "impulsar la reforma" de las Naciones Unidas para que gane "eficacia", según la declaración conjunta publicada tras su encuentro trilateral.

El objetivo es que la organización "afronte con más eficacia" los desafíos globales y "cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales", de acuerdo con el texto.

Más compromisos de la declaración

Además del acuerdo para incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos y la reforma de las Naciones Unidas, los tres gobiernos adoptaron un diálogo nuclear y una posición sobre la Corte Penal Internacional (CPI), al defender el respeto a la inmunidad de los funcionarios estatales y advertir contra lo que consideran un uso indebido de la jurisdicción de los tribunales internacionales.

Este último punto adquiere relevancia porque Putin enfrenta desde 2023 una orden de arresto emitida por la CPI relacionada con la deportación ilegal de niños ucranianos, mientras que Estados Unidos ha impuesto sanciones contra funcionarios de ese tribunal.

La declaración cierra una reunión de alcance diplomático excepcional entre tres países que mantienen profundas diferencias sobre conflictos armados, seguridad y relaciones internacionales.

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