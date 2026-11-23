El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de Directores Ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Gyeongju, Corea del Sur, el 31 de octubre de 2025 (imagen republicada el 23 de noviembre de 2026). El consejo de administración del gigante tecnológico estadounidense Nvidia restituyó este 23 de noviembre de 2026 a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo, apenas 11 días después de su renuncia ( (COREA DEL SUR) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la decisión del gigante tecnológico Nvidia de reincorporar a Jensen Huang a la cabeza de la empresa es una "decisión correcta y apropiada", tras su renuncia por un presunto escándalo de espionaje.

En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha estado pidiendo que Huang fuera reincorporado, también dijo que el gobierno de Estados Unidos "no tiene razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente ningún riesgo para la seguridad nacional".

"El consejo de administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada al devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo", escribió Trump.

"El fiscal general de Estados Unidos ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que él haya incurrido en ninguna conducta ilegal", añadió.

Calificó a Huang de "gran patriota"

Trump, que estuvo de viaje en China la semana pasada, dijo que Nvidia debería proseguir su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas estadounidenses diseñadas para impedir que Pekín obtenga los chips más avanzados de la compañía para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Trump declinó el lunes comentar un artículo de The New York Times según el cual la amante china de Jensen Huang, Alice Huang, mantuvo durante más de un año contactos con el principal servicio de inteligencia de Pekín mientras duró su relación con el empresario.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió el domingo en que el gobierno necesita saber más sobre las ventas en el extranjero de los chips de alta gama de Nvidia.

Musk: "Se ha rectificado el error"

El magnate Elon Musk celebró este lunes el regreso de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia, menos de dos semanas después de su salida de la compañía, y consideró que la decisión inicial de apartarlo había sido un error.

"Se ha rectificado el error", escribió Musk en su cuenta de X después de que Nvidia anunciara que su consejo de administración había decidio restituir a su cofundador a la dirección ejecutiva.

En otra publicación anterior, el magnate dijo: "Está hecho".

Musk había expresado públicamente su desacuerdo con la salida de Huang e incluso afirmó que estaba dispuesto a contratarlo tras hacerse pública su dimisión el pasado 12 de noviembre.

Las acciones de la tecnológica subían este lunes en torno a un 30 % después de que la compañía anunciara el regreso de Huang, apartado del cargo tras las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechosa de colaborar con la inteligencia china.

Nvidia explicó hoy que el regreso de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el directivo colaborará plenamente con una investigación interna sobre los informes de que fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró esta mañana que la tecnológica restituyera a Huang, que dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed.

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