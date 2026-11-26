Fotografía que muestra a Jensen Huang tras su reintegro como director ejecutivo y presidente del gigante tecnológico Nvidia. En apenas once días, la salida y el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia han hundido y disparado las principales bolsas del mundo, un vaivén que muestra lo expuestas que están las potencias tecnológicas a la suerte de un solo hombre. ( EFE/ @NVIDIA )

El líder mundial en el mercado de chips, Nvidia, ha paralizado temporalmente sus exportaciones al menos a cuatro destinos del sureste de Asia (Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia), según han confirmado varias fuentes al diario Financial Times.

Esta decisión se produce en medio del creciente temor en Estados Unidos a que China tenga acceso a esta tecnología sofisticada y eso le permita ganar peso en el prometedor mercado de la inteligencia artificial (IA), un temor que le ha llevado a imponer numerosos requisitos a las exportaciones de chips.

El rotativo detalla que Dell y Supermicro, que canalizan los envíos de Nvidia hacia Asia, han dicho a sus clientes en esos cuatro países que Nvidia les ha ordenado paralizar todas las órdenes de compra, aunque el artículo no recoge una fuente directa de la propia compañía.

Un factor clave: microchips adquiridos mediante servicios en la nube

La paralización de exportaciones, que no tiene un límite temporal claro, puede ser lesiva para la compañía, pues el FT considera que el sureste asiático es "una región lucrativa" para ella: por ejemplo, la filial de Nvidia en Singapur tuvo en 2025 unos ingresos de 104,000 millones de dólares, con un 72 % de incremento anual.

Pero es un hecho que China accede a la tecnología de los microchips a través de grupos empresariales chinos que alquilan servicios en la nube valiéndose de proveedores informáticos que operan con los chips de Nvidia.

Ha sido precisamente la relación extramarital del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una amante china sospechosa de vínculos con el espionaje en Pekín lo que ha costado a la compañía un enorme escándalo que se tradujo en la dimisión de Huang hace tres semanas, aunque a las dos semanas regresó a su puesto y el mercado lo recompensó con una subida espectacular de sus acciones.