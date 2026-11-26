El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un acto en la Casa Blanca. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que en sus reuniones en China con el mandatario ruso, Vladímir Putin, le pidió "poner fin a toda agresión militar" contra territorios en Europa, por lo que confió en conseguir pronto un acuerdo para acabar la guerra en Ucrania.

"Durante mis conversaciones en China con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pasé mucho tiempo hablando sobre el hecho de que me gustaría ver al presidente Putin poner fin a toda agresión militar contra territorios en toda Europa, con la esperanza de poder lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano confió en que dicho acuerdo "se logre con rapidez", al sostener "que esta es una posibilidad muy firme".

Reunión con el secretario de la OTAN

Trump hizo estos comentarios tras reunirse la víspera en su residencia de Mar-a-Lago con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien discutió la importancia de que Rusia "evite acciones que amplíen la guerra" en Ucrania, según un pronunciamiento conjunto difundido este jueves.

El jefe de Estado estadounidense despertó críticas de los demócratas al llamar "amigo" a Putin en su encuentro bilateral de la semana pasada en China, donde también se reunieron de manera trilateral con el presidente chino, Xi Jinping.

El líder de la Casa Blanca señaló que "actualizó" al jefe de la OTAN sobre sus conversaciones con Putin.

Trump también reiteró su confianza en un acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania, algo que prometió en su campaña presidencial en 2024.

"Miles de personas mueren cada mes, UN COMPLETO BAÑO DE SANGRE ¡y será un gran tributo para todos (que Rusia termine la guerra en Ucrania)!", añadió el mandatario en Truth Social.

Las declaraciones de presidente estadounidense se producen mientras el Kremlin rechazó este jueves la tregua invernal, tanto energética como para la exportación de cereal por el mar Negro, exigida la víspera por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al considerarla un "ultimátum".