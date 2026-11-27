El viernes 14 de agosto Trump dijo que "pronto" va a declarar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos". ( AFP/ATTA KENARE )

El Ejército de Estados Unidos negó este viernes que esté cobrando 2.5 millones de dólares a los barcos comerciales para que puedan pasar por el estrecho de Ormuz y que haya robado dos petroleros de Irán, según dijo el comandante de la Fuerza Naval de la República Islámica, Shahram Irani.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, sostuvo en un comunicado que "no existe ningún peaje para los buques en tránsito" por el estrecho de Ormuz, aunque aseveró que las fuerzas estadounidenses y sus socios "sí controlan" dicho paso marítimo, clave para el transporte de petróleo.

"Los esfuerzos del Centcom han restablecido la libertad de navegación en la vía marítima internacional. Miles de buques y miles de millones de barriles de petróleo crudo han transitado por el estrecho de manera libre y segura bajo protección estadounidense, pese a la agresión injustificada de Irán", señaló.

El organismo respondió así a declaraciones hechas horas antes por Irani, y negó también que el Ejército de EE. UU. haya robado dos petroleros del país persa que, según el comandante iraní, después recuperaron efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) mientras los efectivos estadounidenses dormían.

Incidente en golfo de Omán

"Irán ya no cuenta con una armada. Toda la situación descrita por el comandante militar iraní es otra mentira fabricada", sostuvo el Centcom.

Horas antes, el comando estadounidense reveló que neutralizó a un buque mercante en el golfo de Omán después de que su tripulación intentara romper el bloqueo naval a Irán.

Según el comunicado, un avión militar estadounidense lanzó municiones de precisión que impactaron en la popa del granelero M/V Pacific Archer, con bandera de Palaos. El barco quedó sin propulsión y la tripulación civil resultó ilesa.

El hecho refleja que persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra, pues la Guardia Revolucionaria iraní anunció el miércoles que dos petroleros ardieron tras chocar con minas marinas al intentar pasar por una ruta no autorizada.

El Ejército iraní ordenó el martes a la Armada endurecer el bloqueo del estrecho hasta que Washington cumpla las exigencias persas.

Estados Unidos, que no ha aceptado las propuestas iraníes pese a la mediación de Pakistán y Catar, ha intensificado las sanciones, el bloqueo naval y las restricciones comerciales, mientras Irán ha elevado en las últimas semanas sus ataques contra los buques que intentan cruzar el estrecho.