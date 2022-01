Experto OMS: el "flurona" no aumenta el riesgo de mutación del coronavirus

Los virus de la gripe y de la COVID-19 no comparten información, por lo que la proliferación de casos de "flurona" (personas con las dos enfermedades a la vez) no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas, señaló hoy un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos", destacó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.



Las mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2 suelen generarse especialmente en personas no vacunadas, donde el patógeno tiene más posibilidades de replicarse, añadió el especialista.



El principal objetivo debe seguir siendo "vacunar a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutación", destacó Mahamud.



El experto consideró normal que estén apareciendo más casos de "flurona" que en la temporada anterior, por la mayor relajación en muchas sociedades, que ha provocado una reducción de las vacunaciones contra la gripe.

