El papa pide combatir noticias falsas sobre vacunas, pero respetando a todos

El papa pidió hoy combatir las noticias falsas, sobre todo las relativas a las vacunas, pero respetando y "sin guetizar", a aquellos que caen en ellas, durante su discurso al consorcio internacional de medios de comunicación católicos "Catholic fact-checking".



Francisco advirtió, como en su reciente documento para la Jornada de la Comunicación, de que "además de la pandemia, se ha extendido la infodemia, es decir, la deformación de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global hace resonar ecos y comentarios sobre noticias falsificadas, si no inventadas”.



Destacó que a veces "la información y la circulación de las llamadas opiniones científicas pueden generar confusión" por lo que propuso "hacer una alianza con la investigación científica sobre las enfermedades" y explicó que "estar debidamente informado, ser ayudado a comprender en base a datos científicos y no con noticias falsas, es un derecho humano".



Francisco resaltó también que hay que estar en contra de las "mentiras", pero "siempre a favor de las personas" y que "aunque es necesario combatir las noticias falsas, siempre se debe respetar a las personas que a menudo se unen a éstas sin saberlo".



"Tratemos de trabajar por la información correcta y veraz sobre la Covid-19 y las vacunas, pero sin cavar zanjas, sin guetizar, que una crisis no se convierta en un conflicto", agregó.



Sobre la búsqueda de la verdad entre los comunicadores, el papa afirmó que "esta búsqueda no puede inclinarse a un punto de vista comercial, a los intereses de los poderosos, a los grandes intereses económicos".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.