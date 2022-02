Dimite un diputado socialdemócrata en Países Bajos acusado de acoso sexual

El socialdemócrata Gijs van Dijk ha presentado este martes su dimisión como diputado del Parlamento neerlandés después de que varias mujeres le acusaran de acoso sexual, y explicó que su renuncia pretende dar paso a una “investigación independiente” sobre esas denuncias.

El partido PvdA señaló en un comunicado que ha recibido “varias denuncias en los últimos días” relacionadas con “conductas no deseadas” por parte de este diputado, y anunció que estos casos “se investigarán de forma independiente y externa” pero, mientras tanto, Van Dijk deja el partido y su escaño, que ocupaba desde 2017.

“'En los últimos años me he sentido muy orgulloso de representar al PvdA en el Parlamento. En mi vida personal, no siempre he sido honesto en el ámbito relacional. Me gustaría pedir mis más sinceras disculpas si esto ha herido a la gente. Para dar el espacio necesario a la investigación independiente y no entorpecer el partido, dejo mi posición política”, señaló él.

Una de las afectadas es Cornelia Klaster, exencargada de asuntos de Pobreza en el PvdA. Presentó una denuncia contra Van Dijk en comisaría y ante la dirección del partido en 2019, pero consideraron que la acusación era “infundada”. Le acusó de presuntos tocamientos y aseguró haber “dejado claro” su desacuerdo con su comportamiento en varias ocasiones.

Su denuncia ante la policía incluyó informes sobre unos moretones que él le habría provocado durante un incidente y aseguró que hubo varias situaciones de acoso en las que había testigos, pero la agencia contratada para investigar lo ocurrido estaba vinculada con el PvdA y no se interesó por las evidencias que ella presentó, según explicó en la televisión neerlandesa NOS.

Además, según su versión, el partido le asignó un abogado a Van Dijk para que lo defendiera, pero no hizo lo mismo con ella. Van Dijk negó entonces haberla acosado y explicó haberla abrazado por “entusiasmo o gratitud”, pero “nunca con intenciones intimas indeseables” porque sabe dónde están los límites.

Molesta por la situación, decidió publicar su historia en Facebook, pero la borró poco después presionada por un abogado enviado por el partido, que la expulsó después de esa publicación en redes sociales.

Pero en los últimos dos días, al menos otras dos mujeres han denunciado ante la dirección del PvdA comportamientos similares por parte de Van Dijk, aunque no han trascendido los detalles de esas denuncias, ni está claro si también se presentaron ante la policía.

Este caso sale a la luz en medio de una oleada de denuncias de acoso sexual en Países Bajos, que empezaron el año con varios casos relacionados con el concurso “La Voz de Holanda”, lo que incluso llevó a cancelar las emisiones de la nueva temporada.

El caso más reciente afecta esta semana al fútbol. El Ajax ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario en respuesta a las quejas presentadas contra el director técnico del equipo, Marc Overmars, que dimitió el pasado fin de semana tras conocerse que había enviado "mensajes inapropiados a varias compañeras de trabajo durante un largo periodo de tiempo".

El propio Overmars reconoció los hechos en un comunicado emitido por su club y aseguró sentirse "avergonzado".