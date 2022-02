Gobiernos de Dinamarca y Noruega también piden a sus ciudadanos que abandonen Ucrania

Los gobiernos de Dinamarca y Noruega pidieron este viernes a sus ciudadanos residentes en Ucrania que abandonen este país con urgencia debido a la situación de seguridad provocada por la crisis con Rusia.

"Hay una grave situación en Ucrania a consecuencia de las amenazas y el rearme de Rusia. Tememos que Rusia cumpla sus amenazas de usar la fuerza militar en Ucrania", dijo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Jeppe Kofod.



El Gobierno socialdemócrata danés desaconsejó igualmente los viajes a Ucrania y explicó que su embajada en Kiev permanecerá abierta de momento.



Noruega, que ya desde hace unas semanas desaconsejaba a sus nacionales los viajes no imprescindibles a Ucrania, instó hoy también a estos a abandonar el país por su situación de inestabilidad.

"Ahora mismo, la gente aún puede reservar billetes de avión, las rutas están operativas y es posible salir en coche. No sabemos cuánto durará, así que es importante que la gente regrese a casa lo más rápido posible", dijo la titular de Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt, también socialdemócrata.

RELACIONADAS Estados Unidos urge a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 a 48 horas Rusia pide a Occidente que deje de enviar armas a Ucrania Johnson: Crisis ucraniana, momento más peligroso para Europa

Otros países miembros de la OTAN, al igual que Dinamarca y Noruega, como Estados Unidos y Reino Unido instaron también hoy a sus nacionales a dejar Ucrania lo más rápido posible.



La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado a más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, lo que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.



Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.