Ministros de Exteriores del G7 debatirán el sábado sobre situación en Ucrania

Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) países mas desarrollados se reunirán el sábado en los márgenes de la Conferencia de Seguridad en Múnich (sur de Alemania) para tratar las tensiones en torno a Ucrania.

Según anunció este miércoles un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, la titular alemana, Annalena Baerbock, ejercerá de anfitriona del encuentro, cuyo objetivo será la "coordinación" ante la crisis "causada por los movimientos de tropas rusas".

El portavoz, Christofer Burger, destacó una vez más la "disposición al diálogo" con Rusia, aunque incidió en que en el círculo del G7 se han tratado también varias veces las "posibles reacciones y consecuencias" en caso de una agresión rusa contra Ucrania, según dijo en una rueda de prensa en Berlín.

Alemania ostenta actualmente la presidencia del G7, al que pertenecen además Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá.

El portavoz de la cancillería, Steffen Hebestreit, indicó por su parte que las informaciones de que Moscú está retirando tropas de la frontera con Ucrania son "una buena señal," aunque destacó que todavía "faltan pruebas".

Hebestreit se refirió también a las interpretaciones según las cuales el canciller Olaf Scholz habría apuntado con sus declaraciones de este martes en Moscú a la voluntad de formalizar la no membresía de Ucrania en la OTAN como forma de resolver el conflicto, algo que rechazó tajantemente.

"Ucrania tiene en sus manos la decisión de si quiere acceder a la alianza y puede cumplir los requisitos, aunque en estos momentos no es el caso," afirmó.

"Formalizarlo no sería correcto e iría en contra de lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas," aseveró el portavoz, que sin embargo indicó que una entrada en la OTAN "no está en el orden del día y no lo estará en el futuro próximo".EFE