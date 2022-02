Lukashenko: Occidente ha perdido el primer asalto en torno a Ucrania

Rusia y Bielorrusia reiteran que no planean invadir Ucrania

Rusia y Bielorrusia se ven obligadas a reaccionar con ejercicios militares y diplomacia a las presiones de Occidente, que ha perdido el primer asalto en la crisis en torno a Ucrania, declaró hoy el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

"Ellos (Occidente) perdieron muy claramente el primer asalto. Hoy, por lo que veo, inician el segundo, al asustar a todo el mundo con que mañana atacaremos a Ucrania, la rodearemos, la destruiremos y cosas por el estilo", dijo el mandatario bielorruso a su homólogo ruso, Vladímir Putin, al inicio de sus conversaciones en Moscú.



Lukashenko se refirió a las predicciones estadounidenses no cumplidas sobre un ataque de Rusia a Ucrania el pasado 16 de febrero y las nuevas fechas anunciadas sobre el 20 de febrero o "en los próximos días".



Ello pese a que "no hemos tenido nunca esto en planes, por mucho que hayamos debatido la situación" en Ucrania, afirmó.



El mandatario bielorruso constató que los "socios occidentales" han sacado a un primer plano el aspecto político-militar, por lo cual Bielorrusia y Rusia se ven obligadas "a reaccionar con maniobras militares y diplomacia".



Lukashenko viajó a Rusia para conversar con Putin sobre las maniobras ruso-bielorrusas "Determinación aliada-2022", que se celebran en Bielorrusia desde el pasado 10 de febrero y han despertado las alarmas de Occidente y Kiev, ante el temor de que los ejercicios sean aprovechados para atacar a Ucrania.



El presidente ruso, por su parte, expresó su interés de debatir con su homólogo bielorruso "la situación regional" y valorar la cooperación militar entre ambos países.



"Ahora estamos en una fase activa de ejercicios militares y mañana incluso participaremos en una importante actividad en el marco de la cooperación militar", señaló, en referencia a las prácticas de las Fuerzas de Contención Estratégica, en las cuales se lanzarán misiles balísticos y de crucero, que dirigirá este sábado.



Occidente acusa a Rusia de preparar una invasión a Ucrania tras la concentración de unos 150,000 efectivos cerca de las fronteras de Ucrania, a lo cual se han sumado los ejercicios "Determinación aliada-2022" y maniobras navales en el mar Negro, también cerca de las costas ucranianas.



Aunque Moscú ha negado que prepare un ataque contra Ucrania y ha informado de la retirada de parte de las tropas que participaron en estos ejercicios, Occidente insiste en que no ve signos de una distensión y en la posibilidad de una guerra.