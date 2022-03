Kiev no confirma las negociaciones con Moscú este miércoles

Zelenski lamentó que los ataques rusos en Ucrania no cesaran ni durante las negociaciones

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, evitó confirmar que la segunda ronda de las negociaciones con Rusia se vaya a celebrar este mismo miércoles, tal y como sugirió previamente Moscú.



"De momento no se sabe cuándo se van a celebrar nuevas negociaciones", dijo Kuleba en un mensaje de vídeo difundido en Facebook.



El Kremlin dijo horas antes que la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania puede celebrarse este miércoles, sin revelar el lugar del encuentro.



"Estamos preparados para negociaciones, estamos abiertos para la diplomacia, pero de ninguna manera estamos preparados para aceptar los ultimátum rusos", dijo Kuleba.



El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo hoy que "en la segunda mitad del día, por la tarde, nuestra delegación estará en el lugar (de la reunión), esperando a los negociadores ucranianos".



El representante del Kremlin no pudo confirmar si la parte ucraniana había dado su visto bueno a las negociaciones de hoy, pero aseguró que Rusia espera "que vengan".



"Nuestros (delegados) estarán preparados para sentarse a la mesa hoy mismo", insistió.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo ayer en una entrevista a la cadena CNN que lo primero "es dejar de luchar" porque, de lo contrario, se estará "perdiendo el tiempo".



Tras la primera reunión entre las partes, que tuvo lugar este lunes, Zelenski lamentó que los ataques rusos en Ucrania no cesaran ni durante las negociaciones, que se prolongaron por cinco horas.



A la vez, las dos partes admitieron "ciertos avances" tras la primera reunión sin detallar en que consistían estos.