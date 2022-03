Johnson dice que es "vital" que Putin "fracase" en su invasión de Ucrania

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este sábado que es "vital" que la invasión de Rusia en Ucrania "fracase", al considerar que si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, resultara "victorioso", este "no se parará" solo en ese país.



Johnson pronunció hoy un discurso de clausura en un Congreso del Partido Conservador en la ciudad inglesa de Blackpool, en el que el líder tory abordó la guerra entre Rusia y Ucrania.



Según señaló, la invasión de las tropas rusas ha sido motivada por el "miedo" de Putin a terminar con un país "libre y democrático" como su vecino.



"Cada día que pasa de la resistencia heroica de Ucrania, queda claro que Putin ha cometido un error catastrófico (...) ¿Por qué decidió invadir un país totalmente inocente?", se preguntó Johnson.



El dirigente conservador señaló que Putin "realmente no creía que Ucrania iba a unirse a la OTAN pronto, sabía perfectamente bien que no había planes para poner misiles en suelo ucraniano".



"Creo que tenía miedo de Ucrania porque en Ucrania tienen una prensa libre y elecciones libres" y eso amenazaba su manera de dirigir el país, dijo.



Johnson tildó la invasión como "el principio de una nueva era de intimidación en Europa del este" y consideró que el mundo se encuentra ante un "punto de inflexión", un momento "donde hay que elegir entre libertad y opresión".



"En la Rusia de Putin te encarcelan 15 años solo por llamar invasión a una invasión, y si protestas contra Putin en unas elecciones, te envenenan o te pegan un tiro", recordó.



"Es precisamente porque Ucrania y Rusia han tenido, históricamente, una relación tan estrecha, que le aterrorizaba el efecto del modelo ucraniano sobre él y sobre Rusia", dijo.



El jefe del Ejecutivo de Londres también remarcó que "la guerra de Putin está destinada a ocasionar daño económico a occidente para su beneficio".



"(Putin) Sabe que con cada dólar de incremento en el precio del barril del petróleo, él obtiene miles de millones en beneficios de las ventas de petróleo y gas", observó.

