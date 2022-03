Irlanda resta importancia a unas declaraciones de Zelenski sobre su apoyo

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha restado importancia a unos comentarios efectuados este viernes por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en los que parecía cuestionar el apoyo prestado por Irlanda tras la invasión rusa.



El presidente ucraniano habló hoy por videoconferencia con los líderes de la Unión Europea (UE), reunidos en Bruselas, y repasó las virtudes y defectos de cada país miembro ante la guerra en Ucrania.



"Irlanda, bueno, casi", dijo Zelenski, con una frase calcada a la que dedicó también a Portugal, si bien no dio más explicaciones al respecto.



En declaraciones a los medios desde la capital comunitaria, Martin opinó que no cree que su país haya sido criticado y recordó que Dublín respalda el ingreso de Ucrania en la UE.



También subrayó que Irlanda no ha abandonado su tradicional neutralidad militar, pero que no es "neutral desde el punto de vista político", como demuestra su contribución con "millones de euros" al Fondo de Paz de la UE para enviar a Ucrania "ayuda no letal".



El "taoiseach" (primer ministro) agregó que su país, de poco más de cinco millones de habitantes, ya ha acogido a más de 10,000 refugiados ucranianos, una cifra que podría superar los 100,000 en los próximos meses.



Martin arguyó que Zelenski estaba hoy "hablando desde una perspectiva europea" y que no ha interpretado sus palabras "de la misma manera que podrían haber hecho otros".



"No puedo hacer conjeturas sobre esto, excepto que hablé con él la semana pasada y elogió encarecidamente la contribución irlandesa, tanto desde una perspectiva humanitaria como en términos de nuestro claro apoyo a la solicitud de Ucrania para unirse a la UE, y me agradeció personalmente mi compromiso personal con eso", zanjó Martin.



Zelenski tiene previsto dirigirse a las dos cámaras del Parlamento irlandés el próximo 6 de abril.

