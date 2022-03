Rusia anuncia la reducción de su actividad militar en Kiev y Chernígov

Rusia anunció hoy la decisión de reducir "de manera cardinal" la actividad militar en torno a la capital ucraniana, Kiev, y la asediada ciudad septentrional de Chernígov tras las negociaciones celebradas en Estambul con la delegación ucraniana.



"A fin de incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para proseguir las negociaciones y lograr el objetivo de consensuar y firmar un acuerdo, el Ministerio de Defensa de Rusia decidió reducir de manera cardinal, varias veces, la actividad militar en torno a Kiev y Chernígov" por parte de Rusia, dijo el viceministro de Defensa, Alexandr Fomin.



Indicó que Rusia da este paso al constatar que las negociaciones sobre "la neutralidad y el estatus no nuclear", además de la concesión a Ucrania de "garantías de seguridad" han entrado "en un plano práctico".



Fomin expresó su confianza en que "en Kiev se tomen las correspondientes decisiones y se creen las condiciones" para proseguir las negociaciones.



Señaló que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia informará al presidente ruso, Vladímir Putin, a su regreso a Moscú.



Por su parte, el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, aludió por primera vez a la posibilidad de un "tratado" entre Moscú y Kiev después de unas negociaciones que describió como "constructivas", y destacó la voluntad de Moscú de dar "dos pasos para la desescalada del conflicto", uno militar y otro político.



"Después de la conversación sustantiva de hoy hemos acordado y propuesto un arreglo, según el cual la reunión de los jefes de Estado es posible simultáneamente con el iniciación del tratado", dijo, en referencia a Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Putin.



Medinski matizó que la firma de dicho tratado "no será un asunto sencillo", ya que la reunión donde se consuma "posiblemente" tendrá que incluir no sólo a Rusia y Ucrania, sino también a los "países garantes de la paz y seguridad en Ucrania".



"De este modo, si se trabaja rápidamente en el tratado y en la consecución del compromiso necesario, la posibilidad de lograr la paz estará mucho más cerca", explicó.



A su vez, Fomin instó a Ucrania a cumplir la Convención de Ginebra en lo que se refiere al trato a los prisioneros de guerra rusos después de que Moscú denunciara abusos cometidos por el Ejército ucraniano.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.