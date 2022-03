Ucrania pierde exportaciones agrícolas por valor de 1,500 millones de dólares

Ucrania ha visto restringidas sus exportaciones agrícolas desde que comenzó la guerra, lo que ha causado pérdidas por valor de 1,500 millones de dólares, según datos del Ministerio de Agricultura en Kiev.



Antes de la invasión rusa del 24 de febrero, Ucrania exportaba cada mes cinco millones de toneladas de productos agrícolas a través de los puertos de Odesa y Nikolaev, que ahora se encuentran bloqueados.



Por ello, el país en la actualidad sólo dispone de los puertos fluviales del Danubio y de las rutas terrestres para enviar sus exportaciones, que se cifran ahora en 0,5 millones de toneladas de cereal , según dijo el viceministro de Agrigultura, Taras Vysotsky, en un comunicado publicado por el Ministerio.



Los productos agrícolas representaban antes de la guerra el 41 % de las exportaciones totales de Ucrania, tercer productora mundial de cebada, y en cuarto y quinto lugar para las exportaciones de avena y de maíz, respectivamente.



El viceministro subrayó que la vía fluvial tiene una capacidad muy limitada ya que no existen las infraestructuras necesarias, aunque el ferrocarril también presenta complicaciones técnicas relacionadas con el ancho de vía, entre otras.



Aún así, Ucrania logra en estos momentos exportar 30,000 toneladas de cereales cada día a través de las vías férreas.



"Estamos trabajando con los socios europeos para resolver esta cuestión," indicó Vysotsky, que señaló que Ucrania no es sólo responsable de sí misma, ya que "docenas de países" podrían sufrir hambrunas por la falta de cereal ucraniano.



Por su parte, el ministro de Agricultura, Mykola Solsky, se reunió este miércoles con el viceministro de Transporte rumano, Ionel Skriosteanu, para explorar las posibilidades de enviar exportaciones a través de puertos de otros países.



"Estamos buscando rutas logísticas alternativas para enviar nuestros productos a través de puertos europeos, incluido el puerto rumano de Constanta," afirmó Solsky, según otro comunicado, en el que no especificó cómo serían transportados los productos a Rumanía.

