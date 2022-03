La OTAN dice que Rusia no retira tropas en Ucrania, sino que las reposiciona

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbás, región del este ucraniano, como Moscú había anunciado, sino que está "reposicionando" sus unidades.



Stoltenberg reconoció que en la Alianza han oído las declaraciones recientes de Rusia según las cuales el país "reducirá sus operaciones militares en torno a Kiev y el norte de Ucrania".



"Pero Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que solo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionándose", declaró el político noruego durante una rueda de prensa.



Agregó que Moscú "está intentando reagrupar, reabastecer y reforzar su ofensiva en la región del Donbás".



"Al mismo tiempo, Rusia mantiene presión sobre Kiev y otras ciudades, así que podemos esperar acciones ofensivas adicionales que generarán incluso más sufrimiento. Rusia debe terminar esta guerra sin sentido, retirar todas sus tropas e implicarse en conversaciones de buena fe", aseveró.



Sobre las negociaciones entre delegaciones rusa y ucraniana que tienen lugar en Turquía, auspiciadas por ese miembro de la OTAN, Stoltenberg celebró “todos los esfuerzos para poner fin a esta guerra brutal y sin sentido”.



Pero al mismo tiempo, reconoció que “vemos poca voluntad del lado ruso para encontrar una solución política”.



“Lo que vemos es una invasión militar continuada de Urania, que siguen los bombardeos a ciudades y que Rusia está reposicionando algunas tropas, moviéndolas, para reforzar los esfuerzos en la región del Donbás”, comentó.



El político noruego también destacó que los aliados de la OTAN han respaldado al ejército ucraniano durante años, proporcionándole “equipos modernos, diferentes tipos de armas y apoyando la modernización de las fuerzas armadas ucranianas”, lo que ha hecho que estén “mejor preparadas y entrenadas que nunca antes”.



Al mismo tiempo, elogió el compromiso de los soldados ucranianos, que les ha permitido “resistir la invasión de las fuerzas rusas”.



“Han impresionado e inspirado a todo el mundo”, aseveró, y rindió homenaje a “las fuerzas armadas de Ucrania, su pueblo y sus líderes políticos”.



Según dijo, "hay un estrecho vínculo entre lo que pasa en el campo de batalla y lo que sucede en la mesa de negociación, y los aliados de la OTAN dan apoyo a Ucrania también para reforzar la posición en la mesa de negociación”, apostilló.

