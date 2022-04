UE pide a China que no mire para otro lado y ayude a parar guerra en Ucrania

La Unión Europea (UE) instó este viernes a China a "no mirar para otro lado" y "ayudar a parar" la guerra en Ucrania a raíz de la invasión rusa, con ocasión de la cumbre que las dos partes celebraron por videoconferencia.



"Pedimos a China que ayude a parar la guerra en Ucrania. China no puede mirar para otro lado ante esta violación de la ley internacional", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de la reunión telemática con el primer ministro de China, Li Keqiang, y su presidente, Xi Jinping.



Michel también aseguró que la UE estará "vigilante" ante "cualquier intento de ayudar a Rusia financiera o militarmente".



En cambio, dejó claro que “pasos positivos de China para ayudar a para la guerra serían bienvenidos por todos los europeos y por la comunidad internacional”.



En la cumbre, que sirvió para repasar las relaciones bilaterales y abordar el conflicto en Ucrania, las dos partes estuvieron "de acuerdo en que esta guerra amenaza la seguridad global y la economía mundial”, dijo Michel, quien recalcó que “no interesa a China y no interesa a la UE”.



Recordó que la UE ha impuesto “pesadas sanciones” a Rusia para “presionar” al Kremlin y lograr que ponga fin a la contienda, medidas que tienen también “un precio” para Europa.



“Cualquier intento de esquivar las sanciones o proporcionar ayuda a Rusia prolongará la guerra y llevará a más pérdida de vidas y a un impacto económico mayor; no interesa a nadie”, apostilló.



“La equidistancia no es suficiente”, indicó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien participó también en la cumbre y pidió a Pekín “un compromiso activo por la paz”.



La política alemana se refirió así a la tibia reacción de Pekín ante la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin.



Destacó que China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene "una responsabilidad particular" en la defensa de "la arquitectura de paz" y el "orden internacional basado en reglas".



En una conversación "franca y sincera" con sus interlocutores, según Von der Leyen, les explicaron de forma "muy clara" que la UE no comprendería que China "sostuviese los esfuerzos de guerra" de Rusia, y advirtió de que si lo hiciese sufriría "un riesgo de reputación", que afectaría a la relación entre los dos bloques, incluido el comercial.



Se trata de "un momento crucial, esencial porque nada será igual" después de esta guerra, dijo Von der Leyen.



“Ahora es cuestión de posicionarse claramente para apoyar y defender el orden basado en normas”, aseveró, y agregó que “si tienes un conflicto, lo resuelves en la mesa de negociación, no emprendes una acción militar agresiva”.



Recordó asimismo que más de 40 países se han alineado con las sanciones impuestas por la UE, y afirmó que hoy dejaron patente que “China, si no las apoya, al menos no debería interferir” en ellas.

