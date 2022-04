Zelenski ante los parlamentos nacionales: para cada país un mensaje distinto

Cada país tiene su momento histórico, su historia de heroísmo, un momento de unidad frente a la adversidad: el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se ha referido a ellos en cada uno de los mensajes que ha dirigido a los distintos parlamentos nacionales que le han invitado.



Volodímir Zelenski, que con su oratoria se ha constituido en una pieza angular de la defensa ucraniana, ha obtenido a través de videoconferencia en los parlamentos de más de diez países, desde su primera intervención en la Eurocámara el día 1 de marzo.



Este martes interviene ante el Pleno del Congreso de los Diputados de España, también por vía telemática.





Estas han sido sus intervenciones más mediáticas y los mensajes específicos que ha dirigido:

Reino Unido (8 marzo 2022): Comparó la defensa ucraniana con la que hizo Inglaterra en la II Guerra Mundial contra la Alemania nazi: "No quisisteis perder vuestro país cuando los nazis quisieron arrebatároslo. Luchasteis por él".



Canadá (15 de marzo): "Quiero que entiendan mis sentimientos y el de todos los ucranianos durante los últimos 20 días". "¿Se imaginan la famosa Torre CN de Toronto atacada por bombas rusas? Por supuesto no le deseo esto a nadie, pero es nuestra realidad", dijo.



Estados Unidos (16 marzo): Ante el Congreso de EE.UU. Zelenski recordó el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 -que precipitó la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial- y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. "Les necesitamos ahora", dijo.



"Recuerda Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre del 1941, cuando tu cielo estaba negro por los aviones que te atacaban, sólo recuérdalo. Recuerda el 11 de septiembre, un día terrible en 2001, cuando el mal trató de convertir los territorios independientes de tu ciudad en campos de batalla, cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire", dijo.



Alemania (17 marzo): Ante el Bundestag alemán reprochó a Alemania haber priorizado la economía y el suministro del gas ruso, a la vez que alertó de que con la invasión de su país, Moscú está "construyendo un nuevo muro" entre "libertad y falta de libertad". “Cada bomba que cae, cada decisión que no se adopta es una piedra con la que se construye ese muro”.



Israel (20 marzo): Zelenski, de origen judío, evocó el 20 de marzo la II Guerra Mundial y el horror del Holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania. "Escuchad qué dice el Kremlin, son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros", apeló ante la Knéset.



Japón (23 de marzo): Intervino por videoconferencia ante el Parlamento de Japón y detectó la posibilidad de que Moscú recurra a armas químicas, al haber usado ya la planta nuclear de Chernóbil "como campo de batalla". Recordó que esa central atómica fue en 1986 escenario del peor accidente nuclear de la historia, seguido por el japonés de Fukushima, en 2011.



Francia (20 marzo): En su discurso ante la Asamblea Nacional francesa Zelenski aseguró que los rusos “lo destruyen todo y han instaurado el terror en el suelo ucraniano”. “Las ruinas de Mariúpol y otras ciudades ucranianas recuerdan las ruinas de Verdún que todos hemos visto en las fotografías de la Primera Guerra Mundial”, añadió, en referencia a la mayor batalla de aquel conflicto, en la que aparecieron 250.000 personas.



Países Bajo (31 marzo): El presidente de Ucrania grabó en su intervención telemática ante el parlamento los bombardeos a la portuaria Róterdam en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuya "sombra", dijo, "se cierne sobre las ciudades europeas". También citó la tragedia del MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania en 2014.



Zelenski se refirió también al 450 aniversario del levantamiento de Países Bajos “contra la tiranía”. “Esto es fundamental para su sociedad. Eso es historia, un legado. Lo lograron hace 450 años, pero ahora hablo de ello como si fuera hoy. ¿Por qué se fundan los Países Bajos? Por la libertad, la democracia, la diversidad religiosa. Así empezó el camino hacia una Europa unida", dijo.