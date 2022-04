El Kremlin dice las sanciones de EEUU contra hijas de Putin "no se entienden"

El Kremlin afirmó este jueves que las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a las hijas del presidente ruso, Vladímir Putin, "no se entienden y no se explican".



"El camino adoptado de restricciones contra miembros de las familias (de dirigentes rusos) habla por si solo. A duras penas eso merezca una valoración. Es difícil de entender y de explicar", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Agregó que "lamentablemente haya que tratar con ese tipo de adversarios", en alusión a Washington y países europeos que han impuesto varias tandas de sanciones contra Moscú por su campaña militar en Ucrania.



En cuanto a la respuesta rusa a las medidas que se toman en Occidente, Peskov aseguró que esta llegará "sin falta".



"Rusia responderá sin falta y lo hará de la manera que considere oportuna".



Este miércoles, EEUU sancionó a dos hijas adultas del presidente de Rusia, así como a la esposa y la hija del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, miembros del Consejo de Seguridad ruso, entre los que figuran el ex primer ministro Dmitri Medvédev, y al jefe de Gobierno actual, Mijaíl Mishustin.



Estados Unidos ya había sancionado al presidente ruso y a su ministro de Exteriores desde el comienzo de la operación militar en Ucrania, pero la Casa Blanca sospecha que los políticos rusos "esconden sus bienes" detrás de familiares y amigos.

