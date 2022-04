OTAN dice que la guerra en Ucrania "ha sacudido todo el orden internacional"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, resaltó este jueves que la invasión rusa de Ucrania no solo ha afectado a la seguridad en Europa, sino que también "ha sacudido todo el orden internacional".



"La invasión rusa de Ucrania tiene profundas implicaciones para la seguridad europea, pero también ha sacudido todo el orden internacional", declaró el político al inicio de la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores aliados que se celebra en Bruselas.



En la primera sesión de este jueves, los miembros de la Alianza se reúnen con sus homólogos de Ucrania, Georgia, Suecia, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. Además, participa el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



Para Stoltenberg, la presencia de esos socios es "una señal de nuestra unidad para apoyar a Ucrania, para condenar la agresión de Rusia y para defender el orden internacional basado en normas".



A su llegada al encuentro, el ministro griego de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias, aseguró que su país va a pedir a la Corte Penal Internacional investigar "crímenes de guerra cometidos en Mariupol".



La titular de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, recalcó que su país está prohibiendo "todas las importaciones de energía rusa, sancionando más bancos (rusos) e intensificando el suministro de armas a Ucrania".



Sobre las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, el titular checo, Jan Lipavský, afirmó que el principio "básico" que debería "guiar" al club comunitario es "limitar la cantidad de dinero que Europa envía a Rusia" porque ese dinero se utiliza después para la "guerra bárbara y horrible contra Ucrania".



"Cualquier sanción que rebaje la cantidad de dinero que Europa y el mundo envía a Rusia está bien para mí", constató.



La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, señaló que su país ha "apoyado a Ucrania con diferentes armas militares y estamos mirando -dijo- con nuestros aliados cómo podemos apoyar a Ucrania en el futuro, de forma más intensa y más coordinada, porque tienen el derecho a la defensa propia".



Baerbock especificó, no obstante, que esa coordinación no correría a cargo de la OTAN, sino que las armas las enviará cada país de forma individual.



"Con la vista puesta en el trabajo conjunto del G7, es importante que también dejemos claro que nos mantenemos unidos frente a los crímenes de guerra que hemos presenciado en los últimos días", señaló la política, cuyo país preside este grupo de las siete economías mas desarrolladas, en referencia a la matanza de civiles en Bucha.



La titular de Canadá, Mélanie Joly, comentó que "la gente era muy escéptica en que pudiéramos sancionar (al presidente ruso) Vladímir Putin y lo hicimos. La gente era escéptica en que llegásemos a su familia más próxima y lo vamos a hacer".



Suecia no forma parte de la OTAN, pero el país debate si entra en la Alianza, al igual que Finlandia.



La ministra sueca, Ann Linde, afirmó que su país no tomará ninguna decisión sobre la OTAN "sin un análisis exhaustivo".



El titular finlandés, Pekka Haavisto, recordó que en su país la opinión popular ha cambiado "bastante rápido" tras la invasión de Ucrania y que una "clara mayoría de la población" respalda entrar en la OTAN.



Detalló que el Gobierno está preparando un documento sobre la Alianza que se presentará al parlamento la próxima semana y que luego se debatirá en la cámara.



Sobre el temor a un ataque ruso durante el periodo que transcurre entre la presentación de la solicitud para convertirse en miembro de la Alianza y la entrada efectiva, Haavisto dijo que la Unión Europea, a la que pertenece su país, tiene un artículo en sus tratados que obliga a los Estados miembros a apoyar a otro si es agredido.



"Al mismo tiempo, estoy seguro de que un país candidato a entrar en la OTAN obtendrá alguna protección de los países de la OTAN", señaló.



La ministra australiana, Marise Payne, afirmó que su país va a imponer "otras 67 sanciones contra las élites y los oligarcas rusos".



Dijo que Australia está preparando el envío a Ucrania de vehículos de movilidad protegida Bushmasters, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió en una intervención ante el Parlamento australiano.

