Zelenski acusa a Rusia de ocultar los crímenes de guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, acusó hoy a Rusia de "sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado" para ocultar la evidencia "de los crímenes de guerra" que su ejército comete en Ucrania.



En su mensaje de esta madrugada, Zelenski dijo tener "información de que el ejército ruso ha cambiado sus tácticas y está tratando de sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado. Ucranianos asesinados. Esto es solo un intento de ocultar la evidencia y nada más".



Pero "la responsabilidad no se puede eludir. Ya sabemos de miles de personas desaparecidas. Ya sabemos de miles de personas que podrían ser deportadas a Rusia o asesinadas", dijo Zelenski, que prometió "descubrir las circunstancias de la mayoría de nuestros ciudadanos desaparecidos".



El presidente ucraniano cree que, por lo que se vio en Bucha, "parece que la actitud hacia el estado ruso moderno finalmente está cambiando en el mundo" y que ahora la actitud frente a Rusia es simple: "O apoyas la búsqueda de la paz o apoyas masacres injustificadas".



También pidió a los ciudadanos rusos que se enfrenten a "la maquinaria represiva rusa", porque siempre eso será mejor que "ser equiparado con los nazis por el resto de tu vida".



Tras un día en que los aliados occidentales decidieron incrementar sus sanciones contra Rusia y sus intereses en el mundo, el presidente ucraniano dijo que, aunque "espectacular", estas sanciones "no son suficientes" y que continuarán insistiendo en un bloqueo completo del sistema bancario ruso y en el rechazo al petróleo procedente de ese país.



"Si no hay un paquete de sanciones realmente doloroso contra Rusia", dijo Zelenski, Rusia lo considerará como un permiso para atacar el Donbas, las regiones del este de Ucrania cuya independencia ha reconocido Moscú y en las que Rusia quiere concentrar ahora su ofensiva.

