Moscú ha propuesto a Kiev que Bielorrusia esté entre garantes de su seguridad

Rusia ha propuesto a Ucrania que incluya a Bielorrusia en la lista de los países garantes de su seguridad, en la que figurarán también otros estados de la región, declaró este viernes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



"Nosotros propusimos que entre ellos (los países garantes) esté también Bielorrusia", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su par armenio, Ararat Mirzoyán, en Moscú.



"Entre los garantes de la seguridad, a los vecinos ucranianos les gustaría ver a todos los países colindantes y a otros estados, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, nosotros propusimos que Bielorrusia esté entre esos países garantes", señaló.



El jefe de la diplomacia rusa dijo que no quiere entrar ahora en detalle de las negociaciones con la parte ucraniana pero señaló que estas "no son fáciles".



"Las negociaciones no son fáciles, pero seguiremos insistiendo en que todas las tareas que tienen delante se cumplan", dijo Lavrov.



El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó el jueves que no puede haber negociaciones sobre el arreglo en Ucrania "a espaldas" de Bielorrusia.



"Me gustaría fijar nuestra postura (...). No puede haber negociaciones sin la participación de Bielorrusia", dijo el autoritario líder bielorruso.



Ucrania considera que Bielorrusia no es parte neutral en el conflicto armado, ya que fue desde territorio de ese país que Rusia invadió el país.



Además, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania no descarta en sus partes militares diarios un ataque desde suelo bielorruso.



Bielorrusia niega la participación directa en la campaña militar rusa en Ucrania pese a las acusaciones de Kiev.

