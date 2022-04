Es muy bajo el riesgo de miopericarditis asociado a las vacunas Covid

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

El riesgo de desarrollartras vacunarse contra eles muy bajo, según concluye un análisis publicado hoy en la revista "The Lancet Respiratory Medicine".A partir de once estudios que cubren datos procedentes de 395 millones de dosis deinoculadas -unos 300 millones de ellasARNm-, los investigadores estiman que laafecta en torno a 18 personas por cada millón de inyecciones.El trabajo recalca que el riesgo asociado a laspara la-19 es comparable, o en algunos casos menor, respecto a preparados para otras enfermedades.El riesgo asociado a la vacunación contra el coronavirus es mayor en caso de preparados ARNm (22,6 casos por millón de dosis) respecto a los tradicionales (7,9 casos por millón), y también es más elevado en grupos de población por debajo de treinta años (40,9 casos por millón) y hombres (23 casos por millón)."El riesgo de sufrir uno de estos raros eventos debe de ser valorado respecto al riesgo deque supone la infección" de coronavirus, resaltó en un comunicado de la revista Kollengode Ramanathan, doctor en el Hospital Universitario Nacional de Singapur.Los autores del análisis revisaron asimismo otros nueve estudios sobre los efectos de otras campañas de vacunación, publicados entre 1945 y 2001.El ratio de casos deasociado al resto deestudiadas ascendía a 56 casos por millón de dosis."La aparición detras vacunaciones distintas a la de la-19 puede sugerir que se trata de un efecto secundario del proceso inflamatorio que induce cualquier vacuna y no se circunscribe a las proteínas de la espícula del SARS-CoV-2 de las-19 ni sus infecciones", afirmo por su parte Jyoti Somani, también del Hospital Universitario Nacional.