España envía un nuevo avión con armamento ligero a Ucrania

España anunció este martes el envío a Ucrania de un nuevo avión con "armamento ligero defensivo", con lo que ya son doce los aviones con armas que se han mandado a ese país.



La ministra española de Defensa, Margarita Robles, anunció hoy ese envío y reiteró el "apoyo absoluto" de España al Gobierno ucraniano.



En declaraciones a la cadena de televisión española Cuatro, Robles aseguró que "no está dentro de las previsiones" del Gobierno español el envío de armamento pesado como han hecho "alguno de los antiguos países del este".



"El armamento pesado requiere muchísima instrucción, llevar un carro de combate no es una cosa que pueda llevar cualquiera", advirtió.



Robles señaló que "la posición de España es una posición de apoyo absoluto al Gobierno ucraniano. Lo estamos haciendo con este armamento ligero estrictamente defensivo, con muchísimo material humanitario y muchísimas toneladas de medicamentos", remarcó.



Precisó que "hasta el día de hoy" son doce los aviones que se han enviado con material ligero de carácter defensivo, además de otros "5 o 6 vuelos más" para trasladar personas refugiadas.



Robles indicó que los escenarios que la OTAN tiene en este momento son "de una guerra larga" y se mostró convencida de que "Ucrania va a seguir resistiendo, pero Rusia, en este caso Putin, no se puede permitir otra derrota, como sin duda lo ha sido la zona de Kiev".



Sobre el aumento hasta el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) del presupuesto español de Defensa, la ministra insisitió en que será un "incremento progresivo" al igual que en muchos países de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

