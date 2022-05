Muere periodista francés en el este de Ucrania

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/30/b58ca9397dc343dba64709649a6c4271-bbf1f95a.jpg

Esta fotografía sin fecha proporcionada por la cadena BFM muestra a Frederic Leclerc-Imhoff, quien falleció el lunes 30 de mayo de 2022 en Ucrania tras ser alcanzado por la metralla de un proyectil mientras cubría un operativo de evacuación. (BFM TV via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)