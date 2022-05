Zelenski urge a la UE a aprobar sexto paquete de sanciones contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a la UE a aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia y dijo que las sanciones contra este país deben ser tan efectivas para hacer que comience a buscar la paz.

“Rusia quiere ver en estas reuniones no a un Consejo Europeo unido como vemos ahora, no a una Unión Europea unida, sino a 27 estados separados, 27 trozos que no se pueden juntar. Este es su deseo”, dijo Zelenski, al intervenir por videoconferencia ante la cumbre de los líderes europeos centrada en Ucrania que se celebra en Bruselas.

"El 8 de abril, el día 44 de la guerra, se impuso el quinto paquete de sanciones de la UE. Y han pasado 52 días desde entonces. ¿Qué pasó durante este período? En ese momento, el 8 de abril, había 169 niños en la lista de los asesinados por los ocupantes rusos en Ucrania. A día de hoy, 243 niños están en la lista", dijo Zelenski.

Urgió a endurecer las sanciones contra Rusia. "Para nosotros es crucial. ¡Y nos ayudará mucho. Eso hará que Rusia comience a buscar la paz. Y sólo esta puede ser nuestra demanda común. Paz"

Pero subrayó que "no puede haber compromisos a expensas de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía".

El presidente de Ucrania agradeció a todos los que promueven el sexto paquete de sanciones y tratan de hacerlo efectivo.

"Sin embargo, desafortunadamente, por alguna razón aún no está...¿Por qué Rusia todavía puede ganar casi 1,000 millones de euros al día vendiendo recursos energéticos?. ¿Por qué los bancos de un estado terrorista siguen trabajando con Europa y el sistema financiero global?, señaló Zelenski.