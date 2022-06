Ucrania exporta por tierra 1.5 millones de toneladas de cereales al mes

Ucrania exporta, a pesar de la guerra y de mantener sus puertos bloqueados, 1.5 millones de toneladas de cereales al mes y lo hace por tierra, con el uso del ferrocarril y las carreteras que no están dañadas, informó este lunes Olha Trofimtseva, embajadora del ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano.



"En los últimos meses, hemos exportado un promedio de 1.5 millones de toneladas de cereales por tierra, por ferrocarril y por carretera", dijo la diplomática, que es también coordinadora del Consejo de Exportadores e Inversores, según la agencia local Ukrinform.



Señaló que la infraestructura y la logística europeas no estaban preparadas para la cantidad de cereales exportados por Ucrania por tierra.



En este contexto, la diplomática elogió los esfuerzos de Polonia, Alemania y otros países para construir centros de tránsito en las fronteras, acelerar el paso de trenes con granos ucranianos entre países a puertos donde pueden cargarse en barcos, precisó.



"Recientemente escuchamos al presidente (estadounidense, Joe) Biden decir que Estados Unidos también construirá instalaciones temporales de almacenamiento de granos en Polonia cerca de la frontera con Ucrania" para aliviar las de Ucrania antes de la cosecha de 2022, agregó.



También llamó la atención sobre el hecho de que los socios europeos simplificaron al máximo todos los procedimientos de control aduanero y fitosanitario para que el grano ucraniano llegue rápidamente a los consumidores finales.



Unos 7 millones de toneladas de trigo, 14 millones de toneladas de grano de maíz, 3 millones de toneladas de aceite de girasol y otros 3 millones de toneladas de harina de girasol no han podido llegar a los mercados internacionales por el bloqueo ruso a los puertos ucranianos, según el gobierno de Kiev.



Esto ya ha llevado a un aumento récord en los precios del grano en el mercado mundial y, según diversos organismos, podría provocar una crisis alimentaria mundial y una inflación creciente.



Ukrinform recuerda que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró el pasado 31 de mayo que Ucrania estaba trabajando en una operación internacional dirigida por la ONU con flotas asociadas para crear rutas comerciales seguras para las exportaciones de alimentos de Ucrania.

