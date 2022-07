Austria elimina la cuarentena para los positivos por COVID

Las personas que den positivo por COVID ya no tendrán que someterse a una cuarentena en Austria si no tienen síntomas, anunció hoy el ministro austríaco de Sanidad, Johannes Rauch.



A partir del 1 de agosto, una persona que haya dado positivo pero que no se sienta enferma podrá salir de casa aunque deberá portar una mascarilla FFP2 a menos que se encuentre al aire libre y no haya ninguna persona a menos de dos metros.



Los positivos no podrán entrar en espacios donde se atiende a personas vulnerables, como hospitales, residencias o centros para discapacitados.



Hasta ahora se debía pasar una cuarentena de al menos cinco días.

