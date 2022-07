El Kremlin expresa su solidaridad con Pekín tras conversación de Biden y Xi

El Kremlin expresó este viernes su solidaridad con China en lo que respecta a Taiwán después de que ese asunto fuera abordado en una conversación telefónica entre el líder chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.



"Sin duda, nos solidarizamos (con Pekín). Respetamos la soberanía y la integridad territorial de China y creemos que ningún país del mundo debería tener derecho a cuestionar esto o tomar pasos provocadores o de otro tipo", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



El representante del Kremlin agregó que "tal comportamiento en el ámbito internacional solo puede causar tensión adicional".



También el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confió este viernes en que no ocurran "provocaciones" capaces de agravar la situación en torno a Taiwán.



El ministro ruso, de visita en Taskent, aseguró que Rusia "no tiene ningún inconveniente" con que China defienda su soberanía.

Jinping y Biden mantuvieron este jueves una conversación telefónica en la que Xi pidió que Estados Unidos "acate el principio de 'una sola China'", según un comunicado oficial de la Cancillería china.



Durante la reunión virtual, la primera desde la que celebraron el pasado marzo, el mandatario chino reiteró la oposición de China "a la independencia de Taiwán" y a "las injerencias externas".



En los últimos días han crecido las tensiones entre Washington y Pekín por el posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán.



Esta semana, un portavoz del Ejército chino avisó a Estados Unidos de que las fuerzas del país asiático "no se quedarían de brazos cruzados" si se produce la visita y la Cancillería china ha reiterado en las últimas fechas que China "respondería con firmeza".



Biden, a su vez, le dijo al líder chino que la política de Estados Unidos hacia Taiwán "no ha cambiado" y que su Gobierno sigue oponiéndose "enérgicamente" a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el "statu quo".



"Sobre Taiwán, el presidente Biden subrayó que la política de EEUU no ha cambiado y que Estados Unidos se opone enérgicamente a esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", que separa a China de la isla, indicó la Casa Blanca en un comunicado.



Taiwán, con el que EEUU no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.