Varios voluntarios extranjeros de la legión internacional del Ejército ucraniano han denunciado presuntas irregularidades en la parte de esta unidad que está subordinada a los servicios de inteligencia militares de Ucrania.



Según el diario online "The Kyiv Independent", los soldados se decidieron a hacer públicas las acusaciones -que incluyen abusos de poder, conductas negligentes y acoso sexual- después de que no hubiera reacción a sus quejas, de las que informaron también a la oficina del presidente, Volodímir Zelenski.



De acuerdo con las informaciones del diario, las acusaciones conciernen a un ala de la legión extranjera que cuenta con unos 500 combatientes, un tercio del total.



Una docena de combatientes y excombatientes entrevistados por este medio denuncian que sus superiores los han enviado en varias ocasiones sin preparación a misiones arriesgadas de carácter prácticamente suicida.



Por ejemplo, un soldado estadounidense relata que en una ocasión su brigada fue abandonada sin refuerzos y bajo fuego enemigo cerca de Mikoláiv (sur), con instrucciones de mantener la posición.



Uno de sus compañeros murió y otros tres resultaron heridos, pero a pesar de ello poco después se le ordenó a otro grupo de la misma unidad defender la misma posición, aunque los voluntarios advirtieron a sus comandantes de que los rusos la habían descubierto, lo que resultó en otros cuatro muertos.

Además, denuncian los entrevistados, uno de los máximos responsables de la unidad es un ciudadano polaco, antiguo miembro de una organización criminal, conocido como Sasha Kuchynsky, y buscado en Polonia por fraude.



Entre los abusos de poder que se le imputan se cuenta haber dado órdenes de saquear, amenazar con armas a sus subordinados y acosar sexualmente a integrantes femeninas de la unidad.



De acuerdo con "The Kyiv Independent", no está claro cómo este individuo, que fue investigado en Ucrania por asalto armado y abusos sexuales y detenido en otra ocasión por tenencia ilícita de armas, pudo obtener un cargo ejecutivo en el Ejército.



Los voluntarios entrevistados aseguran haber sido testigos además de "movimientos de armas sospechosos" y que parte de los equipos y municiones que llegaban al frente no eran distribuidos a los combatientes sino que eran retenidos por Kuchynsky.